Sapık şeyhin görüntü arşivi temizlendi!

Daha önceden çok sayıda videonun bulunduğu kanalda sadece zikir görüntülerinin olduğu iki video kaldı. Silinen videolar arasında Nurullah'ın Atatürk karşıtı yazar Kadir Mısıroğlu (Fesli Kadir) ile görüntüleri, 2015'te Ankara'daki bir açılış töreninde devlet protokolünde ağırlandığı görüntüler, AKP'li eski bakanlarla görüntüler, 7 Haziran seçimlerinde müritlerine, AKP'ye oy vermeleri yönünde tehditvari yönlendirmede bulunduğu konuşma görüntüleri de yer alıyor. Bu arada 48 yıla kadar hapsi istenen Nurullah'ın istismar ettiğini kızın halasına da olayı kapatmak için 10 bin lira teklif ettiği ortaya çıktı.

YENİ ŞAFAK'IN İDDİASI

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi de dün Nurullah'ın Ankara, İstanbul, Çorum ve Sakarya'da milyonlarca liralık araziye ve binalara sahip olduğunu yazdı. Haberde, Fatih Nurullah'ın Uşşaki tarikatından kovulduğu, sahte imzalı icazet belgesi hazırlayarak cemaati kandırdığı ileri sürüldü.