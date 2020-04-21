Sarıalioğlu: Eczanelerde bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, corona virüsü salgını nedeniyle devlet tarafından vatandaşa verilen ücretsiz maskelerin dağıtımıyla ilgili yeni bilgiler verdi. Habertürk TV’ye konuşan Zafer Cenap Sarıalioğlu, şunları söyledi:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAYAN ALAMIYOR

* Sağlık Bakanlığı 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtıyor. 20-65 yaş dışında kalan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin maske taleplerini karşılayamıyoruz.

* 20-65 yaş grubunda olup kronik rahatsızlığı olanlar da evden çıkamadıkları için maske alamıyorlar.

* Geçen hafta sonundan itibaren, yaklaşık 10 gündür maske dağıtmaya devam ediyoruz. İstanbul’da şimdiye kadar yaklaşık 13 milyon maske dağıttık.

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ÜCRETSİZ MASKE İÇİN BELEDİYELER VE MUHTARLIKLAR DEVREYE GİRMELİ

* Ancak bu dayanabilir bir tempo değil. Bu tempoda maske dağıtmamız sürdürülebilir gibi durmuyor. Eczanelerimizde maske dağıtımı dışında rutin işlerimizi yapamaz olduk. İlaç hizmetimizi, danışmanlık hizmetimizi veremez olduk.

* Bizim talebimiz belediyelerin ve muhtarlıkların da devreye girmesi… Maske dağıtımını birkaç elden yapmamız gerekiyor. Yeni düzenlemelere ihtiyacımız var.