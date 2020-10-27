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Mustafa Sarıgül DSP’den ayrıldı

31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'den istifa edip  katılan Mustafa Sarıgül, yeni parti kurma çalışmaları kapsamında DSP'den de ayrıldı. Sarıgül ayrılık haberini Twitter'dan duyurdu.

Güncellenme: 15:19, 27/10/2020
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Mustafa Sarıgül DSP’den ayrıldı

Kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'ni siyasi bir partiye dönüştürmek için çalışmalarını hızlandıran Mustafa Sarıgül, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek katıldığı Demokratik Sol Parti’den (DSP) de ayrıldı.

“ÜLKEMİZİ YENİDEN ŞAHLANDIRMAK AMACIYLA…”

Sarıgül ayrılık haberini Twitter hesabından ‘Kalplerimiz Türkiye İçin Atacak’ paylaşımıyla duyurdu. Sarıgül yayınladığı paylaşımda şu ifadelerle yer verdi:

* Tarihi bir dönemeçte, milletimizin önüne yepyeni bir yol açmak üzere; bugün büyük bir göreve çıkıyorum… Ülkemizi her cephede içine düştüğü ağır buhrandan çıkarıp yeniden şahlandırmak amacıyla;

* Ecevit'imizin barışa ve umuda yolladığı güvercinler gibi ; Baba ocağından askere uğurlanan bir gencin duygularıyla Demokratik Sol Parti'den ayrılıyorum. Bu yolculuğun zor ve çileli olduğunun; naza, bahaneye ve yorgunluğa yer olmadığının bilincindeyim.

* Bu yolculukta Ecevit'imizin kurduğu Demokratik Sol Parti'nin ilkeleri ve kendisini ülkesine adamış kadroları hep kalbimde olacak

* “İnançlara saygılı laiklik”, “hakça paylaşım” ve ulusal birliğimizin vazgeçilmezliği” çerçevesinde; ‘seçkinlerin değil halkın Karaoğlan'ı olmanın yüceliğini bilerek yürüyeceğim.

* Demokratik Sol Parti'nin Genel Başkanı Önder Aksakal başta olmak üzere, İstanbul İl Başkanımız Sayın Çiğdem Mercan, tüm il ve ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz ve tüm teşkilatlarda görev alan tüm kardeşlerim beni her zaman bağırlarına bastılar. Onların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

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Yayınlanma Tarihi:15:18,
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