Saros’ta tepki büyüyor: İzin vermeyeceğiz!

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, 6 Mayıs 2020 İDK toplantısı yapılması yönündeki kararın ahlâkî ve hukukî dayanaktan yoksun ve rant sağlamak amacıyla alınmış olduğunu söyledi.

Akıl ve vicdan sahibi herkesi karara karşı durmaya davet eden Gaytancıoğlu, ”Saros Körfezi’nin yok edilmesine izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

”YAĞMACILIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Projenin ÇED olumlu kararının Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini ve 10 farklı disiplinden 10 bilirkişinin, raporda 113 sayfada 14 ayrı uygunsuzluk tespit ettiğini hatırlatan Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:

* Şimdi açık hukuksuzluğa, iptal edilen ÇED raporuna rağmen hukukun arkasından dolanmaya çalışıyorlar. Yeni bir ÇED raporu hazırlamak yerine Bakanlık’ta ilgili tarafların katılamayacağı bir toplantıyla meseleyi oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. Bu yağmacılığa izin vermeyeceğiz. Akıllarınca, corona salgınını fırsat bilecekler.

* Saros Körfezi’ni savunanlar, gerek yaş gerek sokağa çıkma gerekse iller arası seyahat yasakları nedeniyle toplantıya katılamayacak, bunlar da istedikleri gibi kararlar alacak. Ağızlara takılan maskeler, yapılan hukuksuzluğu örtmez. Karşımızda corona fırsatçısı bir AKP zihniyeti var. Nasıl ki corona vücudumuza girip bizi öldürmek için fırsat kolluyorsa AKP de birilerine rant sağlayıp doğamızı yok etmek için fırsat kolluyor.

”OLUMLU RAPOR ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Gaytancıoğlu, akla ve bilime uygun ÇED sonucunda Saros Körfezi’ne FSRU Liman ve Boru Hattı için olumlu bir rapor çıkmasının mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

”BAKANLIK ZARAR VERMEYE DEVAM EDİYOR”

Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Ziya Gökerküçük ise, şunları söyledi:

* Malum corona virüsü nedeniyle bilim insanlarının önderliğinde devletimizin aldığı kararlar kapsamında kurallar var. Biz vatandaşlar olarak virüsün daha fazla çoğalmaması ve ölümlerin olmaması amacıyla bu kurallara uymaya çalışıyoruz. Görevi insanı, kentleri ve doğayı korumak olan ve adında ‘Çevre ve Şehircilik’ olan bakanlığımızdan saygı beklemek yurttaşlık hakkımızdır. Ama bakanlık yasalara rağmen insana, kentlere ve doğaya zarar vermeye devam etmektedir.

”ÜLKEDE ACİL DURUM VAR”

* Hukuk ve bilim ısrarla Saros’u korumaya dair kararlar aldı. Gel gör ki adeta hukuku takmayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 21 Mart 2020’de şu duyuruyu yayınladı: ‘Edirne İli, Keşan İlçesi sınırları içerisinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yapılması planlanan Saros FSRU Gemi İskelesi projesi ile ilgili 6 Mayıs 2020 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir. ÇED Raporu ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.’

* Ülkede acil durum var. Bu nedenle özel durumlar dışında mahkemeler, ameliyatlar erteleniyor. Ama Saros’u yok edeceğini bildiğimiz gemi iskelesi çalışmaları ertelenmiyor. Oysa kazanılan mahkeme kararları, bilirkişi raporları tümüyle burada bu tesisin yapılamayacağı yönündedir.

* Yöremiz halkı adına görev alanlar 6 Mayıs günü yapılacak İDK toplantısına giderek bilirkişi ve hukuk kazanımlarını yetkililerin kulaklarına duyurmalı, görmelerini sağlamalıdır. Bu nedenle, Keşan ve Enez belediyelerini, Sazlıdere ve Gökçetepe muhtarlıklarını, Edirne İl Genel Meclisi başkan ve üyelerini bu tarihi kamu görevini yapmaya çağırıyoruz.

”PROJE İPTAL EDİLMELİDİR”

* Günümüzde corona virüsü tipi salgınların doğal dengenin bozulması sonucunda olduğu tezleri tartışılmaktadır. Ne yazık ki bu durum gündemdeyken bile doğaya zarar veren ve dolayısıyla insanda ve kent yaşamında olumsuzluk yaratan bu tür kararlar alınabilmektedir. Bu kararları, adı çevre ve şehircilik olan bir bakanlığın alması anormal bir durumdur ve bizlere acı vermektedir.

* Bakanlığa, kentleri ve doğayı insan yararına, doğallığı içinde korumak ve geliştirmek görevini hatırlatmak isteriz. Bizim önerimiz, Saros FSRU limanının da hukuk ve bilirkişilerin dediği gibi iptal edilmesidir.