“Savunma Mitingi” bugün yapılacak! Polis alanı kapattı

AKP, çoklu baro sistemini hayata geçirmek için hazırladığı düzenlemeyi bugün TBMM’ye sundu. Avukatlık yasası ve baroların yapısına ilişkin yapılması beklenen değişikliği protesto etmek için İstanbul Barosu ise “Savunma Mitingi” düzenliyor.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili meslektaşlarım, ülkemiz yargısının teslim alınmasına yönelik çok ciddi bir tehdidin arifesindeyiz. İktidar, yasa yapma gücünü silaha dönüştürüyor. Hukuksuzluğun yasa gücüyle meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Biz avukatız bunu anlatabilmemiz gerekiyor” dedi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

“Sizi çocuklarınıza gururla anlatacağınız bir direniş gününe davet ediyorum” diyen Durakoğlu, tüm avukatları 30 Haziran Salı günü (Bugün) saat 12.30’da Çağlayan Adliye meydanında yapılacak mitinge davet etti. Durakoğlu sonraki paylaşımında ise, “Gelmeye mecbursunuz” dedi. Ancak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Mitingin yapılması beklenen meydana giriş ve çıkışlar kapatıldı.

“PANKART VE DÖVİZ TAŞINMAMALI”

Mitinge saatler kala İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu bir tweet daha atarak, “Bugünkü yapılacak toplantının talebi, ‘Hukuk Devletidir’ Katılanların politik kimlik öne çıkmamalıdır. Tam tersine bütün görüşleri ortaklaştırmak iddiası içinde olmalıyız. Bu nedenle pankart, döviz gibi materyaller taşınmamalıdır” dedi.