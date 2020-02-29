Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto’da kazandıran numaralar bekleniyor…

Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca 1. devir gerçekleşmişti. Sayısal Loto'da ikramiye kazanabilmek için 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte, 29 Şubat Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 29 ŞUBAT

Sayısal Loto çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Sayısal Loto sonuçları saat 21:15’te MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından belli olacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto