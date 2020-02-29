Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto’da kazandıran numaralar bekleniyor…

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi sonuçları zengin olma hayali kuran vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Talih kuşunun kendi başına konması umuduyla kuponlarını dolduran vatandaşlar hafta boyunca Sayısal Loto sonuçlarını beklemeye başlamıştı. Peki 29 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?

17:54 -
Haberler Gündem
Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto’da kazandıran numaralar bekleniyor…

Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca 1. devir gerçekleşmişti. Sayısal Loto'da ikramiye kazanabilmek için 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte, 29 Şubat Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 29 ŞUBAT

Sayısal Loto çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Sayısal Loto sonuçları saat 21:15’te MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından belli olacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

Çarşamba Cumartesi Milli Piyango MPİ on numara Pazartesi Perşembe Şans Topu Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları Süper Loto
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more