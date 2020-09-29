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Şehidin adını taşıyan okul ahıra çevrildi

5 derslikli, 350 kişilik yatakhanesi, 15 lojmanı, ana sınıfı, laboratuvarları, yemekhanesi bulunan okul, 7 yıl kullanılıp kapatıldı. Yöre halkı harabeye dönen okul binasında, hayvanlarına bakıyor

İsmail AKDUMAN
06:00 -
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Şehidin adını taşıyan okul ahıra çevrildi

Çorum'un Ortaköy İlçesi'nde, milyonlarca lira harcanarak yapılan ilköğretim bölge okuluna 1997 yılında Şırnak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğan Mutlu'nun adı verildi.

Yaklaşık bin öğrencinin eğitim alabileceği, 8 yıldır atıl durumda olan, 15 derslikli, 350 kişilik yatakhanesi, 15 lojmanı, ana sınıfı, laboratuvarları, yemekhanesi bulunan okul ahır olarak kullanılıyor. CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, harabeye dönen, camları kırılan ve yöre halkı tarafından ahıra çevrilen okulda inceleme yaptı.

Çorum'un en büyük okullarından biri ama 7 yıldır atıl durumda. Ahır olarak kullanılıyor.

Tahtasız, binanın depreme en dayanıklı eğitim komplekslerinden birisi olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: “36 bin metrekare alana sahip, genişleme alanları da bulunan eğitim kompleksinin, bölgeye hizmet edecek ve kalkınmasına destek verecek bir projeyle değerlendirilmesi gereklidir. 2 yıllık meslek yüksek okulu, veterinerlik, ziraat fakültesi olabilir. Bu eğitim tesisleri sadece 7 yıl kullanıldı sonra kapatıldı.”

Mehmet Tahtasız

CHP Çorum okul şehit Şırnak
Son güncelleme: 05:02 29.09.2020
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