Şehir hastanesi şehir efsanesi oldu

İzmir Şehir Hastanesi'nin temeli 12 Mart 2014'te, dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve çok sayıda AKP'li vekilin katılımıyla atıldı. 9 Mayıs 2015'te aynı yerde, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir kez daha temel atma töreni yapıldı. İlk törende, yapımın 30 ay içinde bitirileceği açıklanmıştı. Fakat, vaat edildiği gibi 2016'nın Eylül ayında tamamlanmayan hastanenin açılış tarihi önce 2018'e, sonra 2019'a, daha sonra 2020 Haziran ayına, ardından bu yılın sonuna ertelendi.

SÜREKLİ ERTELENDİ

Açılış erteleme silsilesi bunlarla da sınırlı kalmadı. 18 Eylül 2020 günü İzmir'de basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgın esnasında şehir hastanelerimizin ne kadar büyük bir katkı yaptığını görüyoruz. Yakında İzmir de şehir hastanesine kavuşacak. Bu yatırımımızı 2021'de tamamlayacağız” dedi. Koca, hastanenin 2021'in hangi ayında hizmete gireceği hakkında ise açıklama yapmadı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın yüklenici şirketlere ne kadar ödeme yaptığı da kamuoyu tarafından bilinmiyor.