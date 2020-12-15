Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şehir hastanesi şehir efsanesi oldu

Temeli 2014’te atılan ve 30 ayda açılacağı söylenen İzmir Şehir Hastanesi halen tamamlanmadı. Açılışı 5 kez ertelenen hastane projesi, AKP’nin öne çıkardığı yerel seçim vaatleri arasındaydı…

Gökmen ULU
Güncellenme: 04:47, 15/12/2020
Haberler Gündem
Şehir hastanesi şehir efsanesi oldu

İzmir Şehir Hastanesi'nin temeli 12 Mart 2014'te, dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve çok sayıda AKP'li vekilin katılımıyla atıldı. 9 Mayıs 2015'te aynı yerde, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir kez daha temel atma töreni yapıldı. İlk törende, yapımın 30 ay içinde bitirileceği açıklanmıştı. Fakat, vaat edildiği gibi 2016'nın Eylül ayında tamamlanmayan hastanenin açılış tarihi önce 2018'e, sonra 2019'a, daha sonra 2020 Haziran ayına, ardından bu yılın sonuna ertelendi.

SÜREKLİ ERTELENDİ

Açılış erteleme silsilesi bunlarla da sınırlı kalmadı. 18 Eylül 2020 günü İzmir'de basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgın esnasında şehir hastanelerimizin ne kadar büyük bir katkı yaptığını görüyoruz. Yakında İzmir de şehir hastanesine kavuşacak. Bu yatırımımızı 2021'de tamamlayacağız” dedi. Koca, hastanenin 2021'in hangi ayında hizmete gireceği hakkında ise açıklama yapmadı.  Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın yüklenici şirketlere ne kadar ödeme yaptığı da kamuoyu tarafından bilinmiyor.

Hastane bittiğinde 2 bin 60 yatak sayısına sahip olacak.

Yatırım tutarı 1.6 milyar lira
İzmir Şehir Hastanesi ihalesini Türkerler Holding ile Gama Holding ortaklığı almıştı. Projenin yatırım tutarı toplam 1 milyar 638 milyon lira olarak açıklanmıştı. 622 bin 530 metrekare arsa üzerinde, 573 bin 546 metrekare toplam inşaat alanında, 2 bin 60 yatak sayısına sahip olacağı belirtilen hastanenin yatırımcı firmalar tarafından 25 yıl boyunca işletileceği kaydedilmişti. Yüklenici firmaların internet sitelerinde hastanenin 2020 yılı içinde hasta kabulüne başlayacağı ifadesi yer alıyor. 2020 yılının sonuna gelindi fakat 5 kez açılışı ertelenen hastane inşaatının hâlâ tamamlanmadığı görülüyor. İzmir Şehir Hastanesi, 2014 Yerel Seçimi'nde büyükşehir belediye başkan adayı olan AKP'li Binali Yıldırım'ın 35 vaadinden biriydi. Hastane, 7 Haziran 2015 Genel Seçimi sürecinde de AKP'nin öne çıkardığı vaatleri arasında bulunuyordu.
Yayınlanma Tarihi:06:00,