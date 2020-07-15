Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adı Edirne’de de yaşatılacak

Edirne Belediyesi tarafından 2016 yılında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı adı verilen parkın adı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, ‘Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı’ olarak değiştirildi.

ÖMER HALİSDEMİR'İN ÖZGEÇMİŞİ OKUNDU

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'nin önerisi ve Edirne Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle karar almasının ardından parka Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı adı verildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Edirne Belediye Meclisi'nin aldığı isim değiştirme kararı ve şehit astsubay Ömer Halisdemir'in özgeçmişi okundu.

“MECLİS ÜYELERİMİZ OY BİRLİĞİYLE KABUL ETTİ”

Yaklaşık 1 ay önce Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner'in, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismini Edirne'de yaşatmayı teklif ettiğini açıklayan Gürkan; “Meclisimizdeki bütün CHP'li, AK Partili, İYİ Partili ve MHP'li meclis üyelerimiz, oy birliğiyle ve dualarla ismi kabul ettiler. Bugün de 15 Temmuz'da, Ömer Halisdemir'in şehit edildiği günde onun ismini Edirne'de yaşatmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

“BANA YAKIŞMAYACAK BİRKAÇ ŞEYDEN BİRİ FETÖ'CÜLÜKTÜR”

15 Temmuz akşamı yaşananları hatırlatan Gürkan, kamuoyunda gündeme gelen, kendisinin 15 Temmuz gecesi ‘darbeye kadeh kaldırdığı’ iddialarına da değindi. Gürkan; şu ifadeleri kullandı

*Bu şehirde herkes beni tanır. Bana birçok şeyi yakıştırabilirsiniz ama bana yakışmayacak birkaç şey bunlardan biri de FETÖ'cülüktür, devlet düşmanlığıdır, millet hainliğidir. Bunu bana kimse yakıştıramaz.

*Ben bu şehirde birçok görev yaptım. Bu devlet, bana çok önemli görevler verdi. Bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak okuttu, büyüttü ve bütün fırsat eşitliklerinden yararlandım. Öğretmen yaptı, yetmedi müdür yaptı, genel sekreter yaptı. Yetmedi halk milletvekili yaptı, 2 kez belediye başkanı yaptı.

*Bizim mayamızda bozukluk yoktur. Biz, devlet, millet dendiğinde boynunu eğen, bir Allah'ın, bir de milletin huzurunda başını eğen insanlarız. O yüzden bizden hain, devlet düşmanı çıkmaz.

“HÂLÂ ARAMIZDA KRİPTO FETÖ'CÜLER VAR”

FETÖ'cülerin yıllar boyunca devletin her kademesine sızdığını belirten Gürkan; “Bugün hâlâ aramızda kripto FETÖ'cüler var. Hâlâ devletimiz onları tespit etmek için uğraşıyor. Televizyonlarda zaman zaman yapılan operasyonları görüyoruz. Edirne'de yok mudur? Benim tahminim vardır. Bunları da mutlaka polisimiz, jandarmamız, adliyemiz zaman geçse de bulup ortaya çıkaracaktır. Biz de bu milletin bir ferdi olarak o kripto FETÖ'cülerin sonuna kadar enselerinde olacağız” diye konuştu.

GÜRKAN İLE GÜNER BİRLİKTE AÇTI

Gürkan'ın konuşmasının ardından törende Edirne İl Müftülüğü Duahanı Nuri Böcekbakan tarafından dua okundu.

Duaların ardından Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner ile birlikte Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı yazılı tabelanın açılışını gerçekleştirdiler.