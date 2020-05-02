Şehit oğlundan kalan papağan kayboldu! Bulana ödül verecek

Suriye’de 2016 yılında Fırat Kalkanı harekatında El Bab’da DEAŞ'lı teröristlerce şehit edilen piyade uzman çavuş Ali Sezai Yalçın’a babası Şemsettin Yalçın tarafından hediye edilen Paşa isimli papağan bir anda ortadan kayboldu.

“PAŞA İLE OĞLUMLA KONUŞUR GİBİ KONUŞURDUM”

Yalova’da yaşayan ve papağanı bulana ödül vereceğini açıklayan şehit babası Şemsettin Yalçın, şöyle konuştu:

* Paşa, dışarıya çıkmaya korkardı. Cam balkonda bir yer açıktı. Ama sürekli açıktı. Asla çıkmazdı. Dün akşam kayboldu. Manevi değeri çoktu.

* Paşayı şehit olan oğlumun yerine koymuştum. Onunla oğlumla konuşur gibi konuşuyordum. Oğlumdan sonra beni hayata bağlamıştı.

* Sorduğunuz her şeye cevap verebilen, İstiklal marşını ıslakla çalabilen bir papağandı. Bir oğlumu daha şehit vermiş gibi oldum. Bulan gören varsa lütfen haber versin

TÖRENE 10 BİN KİŞİ KATILMIŞTI

Fırat Kalkanı harekatında, El Bab’da DEAŞ'lı teröristlerce şehit edilen 16 askerden 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Ali Sezai Yalçın’ın cenazesi, 23 Aralık 2016 yılında memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.