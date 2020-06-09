Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıttıktan sonra evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

İlk görev yeri olan ilçede henüz 7 aylık öğretmenken katledilen, adı okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılan Şenay Aybüke Yalçın, seslendirdiği Mağusa türküsü ile de gönüllere taht kurmuştu.

AYBÜKE ÖĞRETMENDEN MAĞUSA TÜRKÜSÜ

Yalçın’ın ismi, öğrenim gördüğü Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’ndeki orkestra salonuna verildi. Şehit öğretmenin kemanı da ailesi tarafından adının verildiği orkestra salonuna bağışlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN PAYLAŞIM:

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NDAN PAYLAŞIM: