Selahattin Demirtaş’tan parti kuracağı iddiasıyla ilgili açıklama!

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Selahattin Demirtaş’ın parti kuracağı iddialarına açıklık getiren Başak Demirtaş, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün Selahattin ile görüştüm. Kendisi iyi, selamları var. Hakkında çıkarılan yalan haberleri de konuştuk. Parti kuracağı şeklindeki yalanlar için, ‘bir kesimin ve provokatörlerin inanmasını anlayabilirim’ dedi. Çünkü onların hayal dünyasında böyle bir şey olabilir.

* “Aklı başında insanlar böyle bir yalanı ciddiye alırsa üzülürüm” dedi. Böyle bir yalana inananlar olursa onun dışarıda ve içeride yürüttüğü mücadeleyi gerçekten de anlayamamışlar demektir.

“GÜLÜP GEÇMEK LAZIM”

*Selahattin, “HDP benim için sadece bir parti değildir. HDP’nin ilkeleri, değerleri, mücadelesi benim yaşamımdır. HDP benim ruhumdur.” dedi.

*Selahattin’in halkımıza da bir mesajı var. Halkımızın, ayrı bir parti kuracağı şeklindeki böyle basit yalanlara zaten inanmadığını biliyor. “Böyle yalanlara gülüp geçmek lazım” dedi. Herkese selamlarını ve sevgilerini gönderdi.

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