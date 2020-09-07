Selçuk Tepeli kimdir? İşte Selçuk Tepeli’nin kariyeri…

Türkiye’nin en fazla izlenen kanallarından FOX TV’de Ana Haber sunucusu olarak Selçuk Tepeli bu akşam yeni sezona başlayacak. Kariyerinde Habertürk Tv genel yayın yönetmenliği, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk hafta sonu ekleri genel yayın yönetmeni gibi görevleri üstlenen Selçuk Tepeli hakkındaki tüm detaylar yazımızda…

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yaptı.