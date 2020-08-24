Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşındadır?

46 yaşında olan Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Selçuk Tepeli'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Birçok medya kuruluşunda yöneticilik yapan Selçuk Tepeli, son olarak HaberTürk TV genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti.