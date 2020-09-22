Sevilla haritası nedir, ne anlama geliyor?

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime konu olan Sevilla Haritası, tartışılan konuların başında geliyor. Sevilla Üniversitesi beşeri denizcilik coğrafyası alanında uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlandığı için üniversitenin adıyla anılan bu harita Türkiye açısından rasyonel ve uluslararası hukuka uygun olarak bulunmuyor.

SEVİLLA HARİTASI NEDİR?

Sevilla Haritası, 2000’li yılların başında Sevilla Üniversitesi’nden akademisyenler Juan Luis Suárez de Vivero ile Juan Carlos Rodríguez Mateos’un Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki Doğu Akdeniz’deki MEB (Münhasır ekonomik bölge) anlaşmazlığının çözümü için hazırladığı bir çalışma olarak ortaya atıldı.

Haritanın iddiasına göre Meis Adası’ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı güneye doğru Akdeniz’in ortasına kadar iniyor ve Türkiye’ye Antalya Körfezi dışında bir çıkış fırsatı tanımıyor. Yunanistan’ın kıta sahanlığını Türkiye’ye ne kadar yakın olursa olsun Yunan adalarının sınırlarına göre çiziyor.

Geçtiğimiz günlerde haritanın AB tarafından hazırlatılmadığı Birlik yetkilileri tarafından açıklanmıştı.

TÜRKİYE KARŞI ÇIKIYOR

Türkiye ise bu haritanın haksız bir şekilde haklarının çiğnediğini söylüyor ve yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu’ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratmasının rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez olmadığını vurgulayarak bu iddiaları reddediyor.