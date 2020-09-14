CHP’li Başkan Muhittin Böcek’in sağlık durumu iyiye gidiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından Başkan Muhittin Böcek’in son durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

* Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir.

* Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, bugün çekilen tomografide akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ZİYARET

Öte yandan Böcek’i hastanede ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da durumun iyiye gittiği bilgisini paylaştı.

Başkan hakkında düzenli bilgi alındığını söyleyen Kılıçdaroğlu “Durumunun her geçen gün biraz daha iyiye gittiğine dair bilgi verdiler. Son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta corona virüsüne yakalanmıştı. Başkanın dün akşam yapılan PCR testi de negatif çıkmıştı.