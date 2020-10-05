Şevkin: Ne EBA’sı ne bilgisayarı! 754 bin evde TV yok

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, SÖZCÜ’nün Adana tesislerini ziyaret ederek, gazetemizin baskısını izledi, matbaa işçileriyle sohbet etti. Hükümetin pandemi döneminde Milli Eğitim’i iyi yönetemediğini belirten Müzeyyen Şevkin, bugün Adana’da bile üç kilometreki uzaktaki köylerden erişim sağlanamadığı yönünde şikayetler aldıklarını belirtti. Bilgisayar bir yana bugün Türkiye’de 754 bin hanede televizyonun bile olmadığını belirten Şevkin, şunları söyledi:

AÇILMAMIŞ 20 BİN KÖY OKULU VAR

– Sekiz aydır okulların 15 Eylül'de açılacağı belliydi ve ilan edilmişti. Gereken önlemler rahatlıkla alınabilirdi. Buna rağmen Milli Eğitim Bakanı'nın adeta bir satıcı ağzıyla “EBA’ya rağbet çok fazla. Bu çok sevindirici” diye övünmesi çok tuhaf. Bu süreçte açılmamış 20 bin köy okulu var, atanmamış bir milyona yakın öğretmen var. Açılmamış köy okulları için “Öğrenci sayısı fazla değil, taşımalı eğitim yapıyoruz” diyorlar. Bu doğru değil, o köyde bir öğrenci bile olsa değerlidir ve eğitim almak hakkıdır.

11 ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

– Köylerde okul olmaması ve taşımalı eğitim olması özellikle kız çocuklarının okullarından geri kalmasına ve erken evlendirilmelerine de neden olmaktadır. Her köyde mutlaka bir açık okul ve bir öğretmen olmalıdır. Örneğin Adana'nın Aladağ ilçesinde yurtta çıkan yangında taşımalı eğitim gören 11 öğrenci yaşamını yitirmişti. Oysa köylerinde okul olsa belki bu öğrenciler orada eğitim görecekler ve hayatta olacaklardı.

DOKUZ ÖĞRETMEN CANINA KIYDI

– Öğretmen atamaları yapılmalıdır. Çünkü öğretmen olmak kolay değil. İnsanlar çocuklarını okutabilmek için canını dişine takıyor, devlet de bu öğrencilere yatırım yapıyor. Ancak sadece geçen sene dokuz öğretmen işsizlik nedeniyle hayatına son verdi. Eğitim sistemi iflas etmiş durumda. Şu an erişim sağlayamayan, okula gidemeyen nesil kayıp bir nesildir. Bir nesile yazık edilmiştir. Bunun suçu hükümetin aymazlığı ve çaresizliğindedir. Oysa bunun çözümü vardı.

– Bir milyon atanmamış öğretmen vardı, bunlar atanır, okullar, hijyene ve mesafeye dikkat edilerek, dönüşümlü eğitim sistemiyle açılabilirdi. “Buna nasıl kaynak sağlayacağız?” diyorlar. Uçak inmeyen yere yolcu güvencesi veren, şehir hastanesinde yatmayan hastaları hasta güvencesi veren, müteahhitlere euro, dolar üzerinden ödeme garantisi veren hükümet bunu da sağlayabilirdi.