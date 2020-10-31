Şiddetli depremin ardından 157 artçı deprem meydana geldi

Yerbilimci Prof. Dr. Haluk Özener, bugün Ege Denizi’nde gerçekleşen, İzmir ve çevresini etkileyen, Marmara’da da hissedilen depremle ilgili değerlendirmesini paylaştı. Özener, saat 23.00’a kadar 157 artçı sarsıntının meydana geldiğine dikkat çekerek bu depremlerle ilgili verilere yer verdi.

DEPREMİN ŞİDDETİ 6.9

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 30 Ekim 2020 saat 14:51'de Ege Denizi'nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey arasında aletsel büyüklüğü Mw=6.9 olan çok şiddetli bir deprem meydana geldiğini belirten Özener, “Depremin derinliği yaklaşık 12 km’dir. Saat 23:00’e kadar en büyüğü 5.2 olan toplam 157 artçı sarsıntı olmuştur” dedi.

4 ŞİDDETİ ÜZERİNDE 22 DEPREM

Özener’in verdiği bilgilere göre 4.0 şiddeti üzerinde saat 23.00’a kadar toplamda 22 deprem meydana geldi. 6.9 şiddetinde 14.51’de gerçekleşen depreme göre İzmir kıyılarına daha yakın sularda 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiği öğrenildi.

3.0-3.9 şiddeti aralığında 69 deprem yaşandı. Artçı depremlerin toplam sayısı ise 157’yi geçti.

İlginizi Çekebilir Son dakika... İzmir'de 6.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi!