Sigara, kuru yemiş ve dondurma yasaklanmıştı! ‘Bayramdan sonra vakalar arttı’

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği corona virüsü denetimleri genelgesinin ardından Karaman'da polis ve zabıta ekipleri kent merkezinde denetim yaptı. Maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşların uyarıldığı denetimlere Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin katıldı.

“SIFIR VAKA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Işık, kentteki corona virüsü vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda corona virüsü salgınına karşı iş yerlerini denetlemeye çıktıklarını belirten Vali Işık, salgına karşı Karaman'ın sıfır vaka sayısının yaşandığı bir il olabilmesi için çaba sarf edileceğini söyledi.

“BAYRAMDAN SONRA VAKALAR ARTTI”

Bayramdan sonra kentte vaka sayılarının arttığını söyleyen Işık, şunları söyledi:

* İlimizde vaka sayısı bayramdan sonra maalesef bir artış içinde. Net bir sayı veremeyeceğim, ama sayıları takip ediyoruz.

* Bu sayıların nereden kaynaklandığını da bulabilmek için de çaba gösteriyoruz.

* Sağlık müdürlüğümüzün bize vermiş olduğu veriler sayesinde kısa sürede çözümleyeceğimize inanıyorum.

“SİGARA, KURU YEMİŞ VE DONDURMA YASAKLANDI”

Dün İl Hıfsızzıha Kurulu tarafından alınan kararla kentteki bazı alanlarda sigara, kuru yemiş ve dondurmanın yasaklandığı hatırlatan Vali Işık, şu ifadeleri kullandı:

* Özellikle kuru yemiş, dondurma ve sigara maske kullanımını engelleyen üç temel faktör.

* Hepiniz biliyorsunuz ki akşam saat 8 den sonra vatandaşlar dışarıya çıkıyor, İsmet Paşa Caddesi'nde elinde sigara içiyor, maskesi aşağıda, çekirdek çıtlatıyor ve aynı zamanda da maske olmadığı içinde etrafa tükürük saçıyor.

* Bu yüzden bunların yanından geçerken hastalık bulaşmasını engellemek için bunları yasakladık.