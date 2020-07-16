Siirt şehidi Muhammed Demir’in acısı Sivas’taki baba ocağına düştü

Siirt’te PKK’lı teröristlere yönelik ‘Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu’nda çıkan çatışmada, 4 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polis memurlarından Muhammed Demir ile Anıl Kemal Kurt kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
Şehit polis Muhammed Demir’in acı haberi, Sivas´ta Mevlana Mahallesi 20’nci Sokak’ta oturan ailesine ulaştı.
Oğullarının şehit olduğunu yetkililerden öğrenen Dilber ve İbrahim Demir çifti gözyaşlarına boğuldu.
Şehit evine Türk bayrağı asılırken,. Sivas Valisi Salih Ayhan da şehidin baba ocağına gelerek aileye taziye dileklerini iletti.
Evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu belirtilen şehit Demir’in cenazesinin, bugün akşam saatlerinde Yukarı Tekke Mezarlığı’ndaki polis şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. (DHA)