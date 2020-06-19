Silahlı Tiktok paylaşımına şafak baskını: 20 gözaltı!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir grup gencin bir araya gelerek, ellerinde tüfeklerle çektikleri video ve fotoğraflarını sosyal medya uygulaması Tiktok'ta yayınlamasıyla ilgili olarak kimlikleri tespit edilen kişilere yönelik Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 315 kişiden oluşan polis ekibi kadrosu, sabahın erken saatlerinde 20 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle kimlik tespitleri yapılan ve aralarında çeşitli suçlardan kaydı ve aranması olduğu tespit edilen 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 9 adet tüfek, 3 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 22 adet uyuşturucu hap, 5 kök kenevir, 1 gram esrar, 116 adet tabanca fişeği ile 31 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.