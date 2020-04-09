Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şırnaklı avukat, Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Şırnak Barosu avukatlarından Mehmet İhsan Kalkavan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında, 'corona virüsü salgınının dünyaya yayılmasında ihmali olduğu' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 

14:32 -
Haberler Gündem
Şırnaklı avukat, Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan avukat Mehmet İhsan Kalkavan, İstanbul Küçükçekmece Adliyesi’ne gelerek, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile bazı Çinli yetkililer hakkında corona virüsü salgınının dünyaya yayılmasında ihmalleri oldukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

“TOPLU YOK ETME SUÇLARI KAPSAMINDA YARGILANMALILAR”

Kalkavan, “Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve ilgili yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundum. Herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen öldürme, toplu yok etme suçları kapsamında yargılanmaları gerekir” dedi. (DHA)

 

Avukat Çin Corona istanbul Küçükçekmece Şırnak
Son güncelleme: 14:45 09.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more