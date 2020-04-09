Şırnaklı avukat, Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan avukat Mehmet İhsan Kalkavan, İstanbul Küçükçekmece Adliyesi’ne gelerek, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile bazı Çinli yetkililer hakkında corona virüsü salgınının dünyaya yayılmasında ihmalleri oldukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

“TOPLU YOK ETME SUÇLARI KAPSAMINDA YARGILANMALILAR”

Kalkavan, “Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve ilgili yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundum. Herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen öldürme, toplu yok etme suçları kapsamında yargılanmaları gerekir” dedi. (DHA)