Siyasi parti liderlerinden 12 Eylül mesajı

12 Eylül’ün yıldönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan siyasiler, ‘demokrasi’ vurgusu yaptı. Genel başkanların paylaşımları şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

* 12 Eylül darbesinin üzerinden geçen 40 yıla rağmen saraylarda saltanat süren tek adam rejimi, 12 Eylül ruhunu yönetim anlayışında yaşatmaya devam ediyor. 12 Eylül ruhunu ve tek adam rejimini tarihin tozlu raflarına kaldıracağız; cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

* Darbe demek hukuksuzluk, vesayet ve insan hakları ihlali demektir. Yapılan ve yapılmaya çalışılan her darbe ülkemizin geleceğini ipotek altına almıştır. 12 Eylül Askeri Darbesi de aynı şekilde ülkemizin geleceğini, gençlerimizin hayatını çalmıştır.

* Geride bıraktığı acı ve travma hâlâ tazeliğini korumaktadır. Bu sebeple bizlere düşen Türkiye’de darbelere bir daha zemin oluşturmayacak bir hukuk düzenini hâkim kılmak, millet iradesini tam manası ile tesis etmektir.

* Elbette, iktidarı ve muhalefetiyle, demokrasi kurallarının ve kurumlarının fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirmelerini sağlamak da olmazsa olmaz bir husustur.

* Ümit ediyorum ki ülkemizde, hiç kimse ve hiçbir kurum bir daha darbe yapmayı aklından bile geçirmesin.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

* 12 Eylül 1980 demokrasimizin kara lekesidir. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur ve olmayacaktır. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz darbelerinin karanlığından kurtarıp bizi aydınlık geleceğe taşıyacak daha fazla demokrasi, daha fazla hukuktur.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

* Parlamentoyu feshederek, halk iradesini, hukuku ve insan haklarını yok sayarak demokrasimize kara bir leke olarak sürülen 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde darbecileri ve zihniyetlerini kınıyorum.