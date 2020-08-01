Siyasi partiler video konferans aracılığıyla bayramlaştı

CHP, İYİ Parti ve MHP temsilcileri ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı. CHP Bayramlaşma Heyetinde CHP PM Üyesi ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, PM Üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun ve Ahmet Hakan Uyanık yer alırken, İYİ Parti grubunda, İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin, Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhun Bilenler yer aldı.

Konferansa MHP grubundan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MYK üyesi Merve Menekşe katıldı.

CHP ‘TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE' DİKKAT ÇEKTİ

CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun bayramlaşma görüntüleri sosyal medya hesabında, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, cinayetlerin ve şiddetin önlendiği, kadınların güçlendiği, gençlerin kısıtlanmadığı, işsizliğin kader olmadığı bir Türkiye ısrarıyla partimizi temsilen 13 siyasi partiyle bayram münasebetiyle video konferans yoluyla görüşmemiz sürüyor” notuyla paylaştı.