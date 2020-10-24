Siyasilerden Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun mesajları…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüsüne yakalanmasının ardından siyasi parti genel başkanlarından ‘geçmiş olsun' mesajları geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İmamoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.



KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU'YLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

“SAĞLIK DURUMU İYİ”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İmamoğlu'nu telefon ile arayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Davutoğlu, hastanede tedavi altında olan İmamoğlu'na son durumunu sordu. Ateşinin yükselmesi üzerine dün Covid-19 testi yaptırdığını söyleyen İmamoğlu'nun, test sonucunun pozitif çıkması üzerine tedavi sürecine başlandığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği öğrenildi.

“GEÇMİŞ OLSUN BAŞKANIM”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'na geçmiş olsun mesajını, “Geçmiş olsun Ekrem İmamoğlu Başkanım. Acil şifalar diliyorum” sözleriyle paylaştı.