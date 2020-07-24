Siyasilerden Lozan Antlaşması mesajı: Türkiye’nin tapusu Lozan’dır

Yıl: 1923… Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm yurdu düşman işgalinden kurtardı. Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmıştı. Sırada bu zaferi, Türkiye’nin bağımsızlığını ve milli egemenliğini tüm dünyaya kabul ettirmek vardı. Görüşmelerin adresi İsviçre’nin Lozan kentiydi. İlk barış görüşmeleri 1922’de başladı. İsmet Paşa başkanlığındaki Türk heyeti Lozan’a giderken, ülke 10 yıllık savaştan yeni çıkmıştı.

TEK CEVAP: BAĞIMSIZLIK

Türkiye, Lozan’a Kurtuluş Savaşı’nın galibi olarak giderken, Müttefikler Türkiye’yi 1. Dünya Savaşı’nın mağlubu olarak görüyordu. Masadaki herkes Türkiye karşıtı cephede birleşmişti. İlk sunulan anlaşma metni ise Sevr’den farksızdı… İsmet Paşa, Ankara’nın da onayıyla teklifi reddetti. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, bu durum için “İsmet söylediğimiz her şeye aynı cevabı verdi: Bağımsızlık” dedi.

Bunun üzerine Lozan Konferansı 4 Şubat 1923’te kesildi. İsmet Paşa ve heyeti Türkiye’ye döndü. Konferans 23 Nisan 1923’te yeniden başladı. Üç ay sürdü. 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalandı. Türkiye’nin bugünkü sınırları Lozan Antlaşması ile çizildi. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Ekonomik, siyasi, adli, hukuki bağımsızlığımız antlaşması Lozan sayesinde sağlandı. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu anlaşması olarak kabul edildi.

Siyasiler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yılını kutladı.

“KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN NİŞANESİ”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Kurtuluş Savaşımızın nişanesi #LozanBarışAntlaşması’nın 97. yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Millî Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekânları cennet olsun.

“TÜRKİYE’NİN TAPUSU LOZAN’DIR”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: #LozanAntlaşması cephede kazanılan zaferin diplomaside perçinlenmesidir. Türkiye’nin tapusu Lozan’dır.

“SAYGIYLA ANIYORUM”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Lozan Antlaşması’nın 97. yıl dönümünü kutluyor, başta Yüce Atatürk olmak üzere, kararlarıyla Lozan görüşmelerine yön veren TBMM üyelerini, Lozan görüşmelerini yürüten devlet adamı İsmet İnönü ile çalışma arkadaşlarını saygıyla anıyorum.

“BİR DİPLOMASİ ZAFERİDİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş anlaşması ve tapusu olarak anılan #LozanBarışAntlaşması bir diplomasi zaferidir. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere bu mirası bize bırakanların manevi huzurunda saygıyla, şükranla eğiliyorum…