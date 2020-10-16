Şok iddia: Sela okunması yasaklandı

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde 12 Ekim 2020 tarihine kadar corona virüsü nedeniyle 8 bin 895 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisinin eksik olduğunu belirterek “Covid-19 ile ilgili verilen sayılara güvenilirlik her geçen gün azaltmakta; kamuoyunda gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu uzman kişilerce de konuşulmaktadır” dedi.

“DOĞAL ÖLÜM” YAZIYORLAR

Antmen, Covid-19 nedeniyle ölen bazı kişilerin ise ölüm raporlarına ‘Doğal ölüm' veya ‘Bulaşıcı hastalık' yazıldığının ortaya çıktığını da hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

* e-Devlet’ten belediyelerin vefat bilgileri kısmında ‘ölüm nedeni' kısmının çıkarılması da koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarının çok daha yüksek olduğu iddialarını daha fazla güçlendirmektedir.

* Şimdi de koronavirüs nedeniyle ölümlerin ve vaka sayılarının yoğun olduğu illerde camilerden cenaze selası okunmasına yasak getirilmiştir. Böylece koronavirüs kaynaklı ölümlerin artışının vatandaştan saklanılması amaçlanmıştır.

“GERÇEK ÖLÜM SAYISININ SAKLANMASI ÇABASI NEDENİYLE Mİ OKUNMAMAYA BAŞLADI?”

Koca'ya camilerde sela okunmasının yasaklandığı ya da okunmama kararı alınan il ve ilçeleri soran Antmen, önergesinde şu sorulara yer verdi:

* 1 Eylül 2020 tarihinden bu yana, ölüm belgesi olmasına rağmen sela okunması için başvuruda bulunan kişi sayısı kaçtır? Bunların kaçı camilerden okunmuş, kaçı okunmamıştır?

* Koronavirüsle ilgili gerçek ölüm sayısının saklanma çabası nedeniyle mi camilerden cenaze selaları okunmamaya başlamıştır?

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