Sokağa çıkma yasağını fırsat bilip ağaçları böyle kestiler

Çorum’un Kale Mahallesindeki Eti Anadolu Lisesinin eski olan binası iki yıl önce yıkılma kararı alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mevcut okulun bahçesine 24 derslikli yeni bir okul yapılacağını açıklayarak, eğitime eski okulda bir süre daha devam edileceğini açıkladı.

Ardından okulun ihalesi İl Özel İdaresi tarafından yapıldı. İhaleyi alan şirket, hiç bir kuruma bilgi vermeden sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek alanda bulunan 25 ağacı kesti. Şirketin ağaç katliamı bir vatandaş tarafından evinin penceresinden görüntülendi.

AĞAÇLAR KESİLMEDEN DE OKUL YAPILABİLİRDİ

Ağaçların kesildiği kolejin bahçesine giderek inceleme yapan CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yeni okul binasının yapılmasına karşı olmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

– Yeni okul mevcut okulun bahçesine yapılacak. 90-100 ağaç var. Şirket kimseye haber vermeden hatta mahalle muhtarının bile bilgisi yok, sokağa çıkma yasağında buraya gelip 25 ağacı kesiyor. Sebep olarak da ağaçların inşaat temel alanı içinde bulunmaları. Ama okul binası ağaçlara zarar vermeden de yapılabilirdi diye düşünüyorum.

– Çünkü burası büyük bir bahçe. Ya da ağaçlar sökülerek başka bir yere nakledilebilirdi. Milli Eğitim İnşaat Şube Müdürlüğünün okul bittikten sonra kesilen ağaçlarının yerine yenilerinin dikileceğini söyledi. Ama Orman İl Müdürlüğü tespit yaparak tutanak tuttu. Sonucunu göreceğiz. Bu işin takipçisi olacağız.