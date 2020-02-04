Sokak ortasında uyuşturucu satışı

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde sokaktan geçen insanlara aldırış etmeden uyuşturucu madde sattığı iddia edilen İ.Y., mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Mahalle sakinlerinin ihbarını değerlendiren Arnavutköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Ekipleri harekete geçti.

UYUŞTURUCU TİCARETİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İ.Y’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alan ekipler yaptıkları üst aramasında satışa hazır 16 gram uyuşturucu madde ve satıştan elde ettiği düşünülen bir miktar para ele geçirdi. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen şüphelinin, Bahardere Sokak’ta uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

İ.Y’nin yanına gelen 2 kişiye uyuşturucu madde verdiği ve karşılığında da para aldığı görüntülere yansıdığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.