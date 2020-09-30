‘Sokakta iftara’ 3 yıl hapis istemi!

“Anti Kapitalist Müslümanlar ve “Yeryüzü Sofrası Gönüllüleri Oluşumu” olarak bilinen ve aralarında Yazar İhsan Eliaçık'ın da yer aldığı gruba Ramazan ayında İstiklal Caddesi’nde iftar yaptıkları için dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Galatasaray Lisesi önünde 20 kişilik bir grubun “yere sofra bezi açarak” eylem yaptığı ifade edildi.

Gruba başka bir yer gösterildiği ancak buna rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri için müdahale edildiği anlatılan iddianamede, “İstanbul Valiliği tarafından bu alanda toplantı ve gösteri yürüyüşünün uygun görülmediği gruba Meşrutiyet Caddesi’ndeki TRT Otoparkı önünün uygun yer olarak belirlendiği ve bu yönde ihtarda bulunulduğu, şüphelilerin yanlarında getirdikleri sofra bezlerini açarak dağılmamakta ısrar ettikleri bunun üzerine zor kullanarak yakalandıkları” ifade edildi.

Hazırlanan iddianamede aralarında İhsan Eliaçık'ın da yer aldığı 8 kişi hakkında “Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhalefet” suçlamasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı. İddianamede, 8 şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi.

“POLİS TUTANAKLARINI KABUL ETMİYORUM”

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan İhsan Eliaçık, iftarı kimsenin organize etmediğini, bireysel olarak katıldığını ifade etti.

İhsan Eliaçık, davanın ilk duruşmasındaki savunmasında özetle şunları söyledi:

* Ramazan ayının ilk gününde oruç açmak için orada bulunuyordum. Kimsenin yönlendirmesiyle değil bireysel olarak iftar için Taksim'e gittim, ezanın okunmasını bekliyordum.

* Ancak bu durum polis tarafından toplantı veya yürüyüş yapılıyormuş gibi değerlendirilerek hakkımda işlem yapılmıştır. Polis tutanaklarını kabul etmiyorum.

* Polis tarafından çekilen fotoğraflarda belli bir grup belli bir amaçla hareket ediyor veya polise direniyor gibi gösteriliyor. Oysa öyle bir durum yok. Kabe'de toplanmak, iftar yapmak, camiye gitmek gibi dini ibadetler bazı durumlarda toplu olarak eda edildiği için bunu kanuna muhalefet olarak yorumlamak yanlıştır.

“HALİL İBRAHİM SOFRASIDIR, HERKESE AÇIKTIR”

* Yeryüzü sofraları 2011 yılından bu yana genellikle lüks otellerdeki iftar davetlerini protesto amaçlı kurulan sofralardır. Uzun yıllardır çağrıya gerek olmaksızın herkesin simidini ayranını evinde bulunan yiyeceğini alarak Ramazan’da birlikte kurulan ‘Halil İbrahim Sofralar'dır. Herkese açıktır.

* Bu sofralar yere gazete kağıdı serilerek, peynir ekmek yenilerek başlanmış sofralardır. Yeryüzü Sofrasına sokaktan geçen herkes oturabilir.

Savunmaların alınmasının ardından duruşma Aralık ayına ertelendi.