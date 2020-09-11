Son dakika… 11 Eylül corona virüsü verileri açıklandı!

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Verilere göre bugün yapılan 112 bin 213 testle birlikte test sayısı 8 milyon 325 bin 137 oldu.

Son 24 saatte bin 671 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 288 bin 126’ya çıktı. 56 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 951’e yükseldi.

Bin 117 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 256 bin 524’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,3 ağır hasta sayısı da bin 223 oldu.

“VİRÜSLE ETKİN MÜCADELE BİRLİKTE TEDBİRLE MÜMKÜN”

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı” dedi.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız.

* Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz.

* Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün.

DÜN BİN 512 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 10 Eylül verilerine göre bin 512 vaka tespit edilmiş, 58 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 219 hasta sağlığına kavuşmuştu.