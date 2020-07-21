Son dakika! Pınar Gültekin’den acı haber geldi

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'den acı haber geldi. 5 gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Gültekin’in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü.

NASIL BULUNDU?

Pınar için kurulan özel ekip çalışmalarını sürdürürken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda cansız bir kadın bedeni olduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cansız bedenin kayıp olan Pınar Gültekin’e ait olduğu tespit edildi.

ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

DHA’nın haberine göre boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp’a kaldırıldı.

İHA ise genç kızın yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığını öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Pınar Gültekin 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul’da yaşayan Pınar’a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler Pınar’ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin’in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM’de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin’in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığını tespit etti.