Son dakika… ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz hakkında karar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz’le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz’un yargılandığı davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Metin Topuz suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

KARAR AÇIKLANDI

Topuz’un savunmasının ardından karar açıklandı. Topuz, Topuz FETÖ/PDY’ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Metin Topuz, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda irtibat memuru olarak görev yapıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016’daki darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu düşünülen bazı savcı ve polis memurlarıyla irtibatı olduğu gerekçesiyle Topuz hakkında soruşturma başlattı.

Savcılık, Topuz’un özellikle 2013 ile 2016 yılları arasında savcı Zekeriya Öz ve 17-25 Aralık’taki yolsuzluk soruşturmalarında görev yapan dönemin emniyet yetkilileri Yakup Saygılı ve İbrahim Şen gibi isimlerle telefon görüşmeleri yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Bu görüşmeler nedeniyle Topuz, Eylül 2017’de gözaltına alınmıştı.