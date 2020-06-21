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Son dakika… Acı haberi bakanlık duyurdu: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimizin şehit düştüğünü duyurdu. Aynı operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin de silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

21:29 -
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Son dakika… Acı haberi bakanlık duyurdu: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

*Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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Son güncelleme: 21:36 21.06.2020
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