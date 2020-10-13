Son dakika… AKP’den erken seçim açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Erken seçim tartışmalarına değinen Çelik, seçimlerin zamanında yapılacağını belirterek “Cumhur ittifakı açısından erken seçim gündemde değildir” dedi.

Çelik’in konuşmasından satır başları şu şekilde:

HATAY’DAKİ YANGIN

* PKK'lı bir grubun biz yaptık diyerek alçakça bir şekilde acıların üzerine benzin dökmesi lanetlenmesi gereken bir durumdur. Soruşturma devam ediyor. Herhangi bir şekilde sonuca ulaşıldığında yetkili makamlar açıklayacaktır.

* Terörle mücadelede Pençe operasyonları güçlü bir şekilde sürüyor. Komşu ülke topraklarından ülkemize sızıyorlar. Gönül isterdi ki kendi topraklarında bu terör örgütlerini bertaraf edebilsinler. Bu olmadığı zaman Türkiye'ye sınır ötesi harekattan başka çare kalmamaktadır.

* Birtakım uluslararası güçlerin de bu terör örgütlerini kullandığı bellidir. PKK terör örgütünün tek ideolojisi Türkiye'ye düşmanlıktır. Kürt düşmanı bir organizasyon olduğu nettir.

“ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDEN ERMENİSTAN’DIR”

* Çifte standart var. Söz konusu topraklar Azerbaycan toprağıdır burada işgalcı olan Ermenistan'dır. Minsk grubu Azerbaycan ve Ermenistan'ı eşit iki kefeye koymaya çalışıyor.

* Burada eşit iki kefe yok. Uluslararası hukuk açıkça ihlal eden Ermenistan'dır. Aldığı her tedbirin arkasında olduğumuzu tekrar etmek istiyoruz. Nasıl ve ne şekilde istiyorlarsa Türkiye yanlarında olacaktır.

ORUÇ REİS İLE İLGİLİ DIŞ TEPKİLER

* Sanki her biri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılmış. Biz kendi kıta sahanlığımız içinde arama yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Atatürk'ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesine bağlıdır. Ama müzakerenin değerini bilmeyen, KKTC'nin haklarını gasbetmeye çalışan bir güç varsa sahada cevap verecek kudrete sahibiz.

KAPALI MARAŞ’IN AÇILMASI

* Orada herhangi bir şekilde mağduriyete yol açılmamaktadır. KKTC'yi destekliyoruz, çok doğru bir karar vermişlerdir. Bu bölge Kıbrıs Türklerine aittir. Herhangi bir kimsenin müdahale hakkı söz konusu olamaz.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

* İstikşafi görüşmeler Yunanistan istediği için durdu. Müzakere masasından kaçmak için bu bahaneleri üretiyor. Yunanistan'ın milli günümüzde tatbikat düzenlemesinin ne kadar provokatif olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz.

* Mavi vatanda verilecek bir damla suyumuz söz konusu değildir. Müzakere istenmiyorsa tavizsiz şekilde mücadele edeceğiz.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

* Seçimler zamanında yapılacaktır. Cumhur ittifakı açısından erken seçim gündemde değildir. Cumhurbaşkanımız da bunu aynı şekilde ifade ediyorlar.

* Seçim demek, siyasetçinin enerjisini başka bir alana kaydırması demek. Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de böyle bir mücadele verilirken neyi akamete uğratmak olduğunu vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum. DHA

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