Son dakika… Antalya’nın Alanya açıklarında 5.5’lik deprem

Yerin 90 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası, Antalya Valisi Ersin Yazıcı herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını açıkladı.

AFAD, yaşanan depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.



MUHİTTİN BÖCEK: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZDA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Göcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Antalya açıklarında meydana gelen depremde can ve mal kaybı konusunda hiçbir ihbar gelmediğini belirtiyor, tüm ekiplerimizin teyakkuzda olduğu bilgisiyle hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada yaşanan deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



