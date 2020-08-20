Son dakika! Ünlü mafya lideri Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov Antalya’da öldürüldü

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya’da yemek yediği arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, dün gece Serik’e bağlı Boğazkent Mahallesi’nde bir otelin restoranında meydana geldi.

Salifov, birlikte yemek yediği bir erkek arkadaşı tarafından başından tek kurşunla silahla vuruldu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hastaneye götürülen Salifov kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kimliği açıklanmayan cinayet şüphelisi Antalya- Denizli karayolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞUBAT’TA OPERASYON

Öte yandan Nadir Salifov’u öldürmek için hazırlık yaptığı iddia edilen Rus mafyasına İstanbul’da 2 şubat 2020’de operasyon düzenlenmişti. Ekibin lideri Guram Chikladze ve 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Basına yansıyan o zamanki iddialara göre Salifov'un adamları tarafından 2019 yılının kasım ayında bıçaklanan Chikladze’nin, 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta bir otelden çıkarken çapraz ateşle öldürülen Azerbaycan asıllı mafya lideri Rövşen Caniyev'e yakın bir isim olduğu belirtilmişti.

2016'da Beşiktaş’ta meydana gelen cinayetin talimatını veren kişinin o dönem Azerbaycan'da hapishanede bulunan Salifov olduğu iddia edilmişti.

SALİFOV KİMDİR?

Lotu Quli (Guli) lakaplı Nadir Salifov’un, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki meyve- sebze ithalat pazarını kontrolünde bulunduran ‘Lotu Quli’ mafyasının liderliğini yaptığı biliniyor.

Grubun bu kontrolü sağlamak için adam öldürme, haraç alma, gasp ve tehdit gibi suçları işlediği belirtiliyor. Azerbaycan’da hapis yattıktan sonra Türkiye’ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Nadir Salifov’un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye’ye geldiği değerlendiriliyor.

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