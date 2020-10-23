Son dakika… Bakan Koca’dan corona açıklaması: Riskli bir yükselişle karşı karşıyayız

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarından satır başları:

* 5 ayrı çalışma toplantısını tamamladıktan sonra bilgi vermek üzere huzurlarınızdayım. Bursa, Bilecik, Çanakkale, Yalova ve Balıkesir olmak üzere sağlık ekipleriyle biraraya geldik.

* Söyleyeceklerim salgının herhangi şeklinde tırmanışının bütün vatandaşları ilglendirecek niteliktedir. Bursa’da yaptığımız toplantının muhatabı 5 ve diğer illerimizdir. İstanbul da buna dahildir.

* Salgın Anadolu’da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir yükselişle karşı karşıyayız. İlk piki büyük illerde 14 Nisan’da, ikinci zirve noktasını da Eylül’de yaşamıştık. Anadolu’da ise ilk zirve Eylül’de görülmüştü. İkinci zirveyi şimdi yaşıyoruz. Son birkaç günde riskin boyutunu aşmış bulunmaktayız.

“SALGIN KARŞISINDA DAHA CİDDİ BİR SINAVDAYIZ”

* Büyük illerimizde her iki zirve noktasından sonra tedbirlere sarılmış hızla sonuç almıştık. Ekim’in ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi sınavdayız.

*Virüsün bulaştığı kişilerin büyük kısmında belirti görünmemesi sevindiricidir. Salgın bize şunu öğretti virüsün yayılması daha fazla sayıda insanın hasta olması, hayatını kaybetmesi değil tüm hayatın sekteye uğramasadır. Salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir.

“BURSA’DA VAKA SAYISI 3 KAT ARTTI”

* Salgına karşı verilen mücadele, bütün hayatı koruma mücadelesidir. Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ile ilgili seyri paylaşmak istiyorum. Bursa’da br ay öncesine göre günlük vaka sayısı 3 kat, Bilecik’te, 2 kat, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir’de yüzde 50 oranında vaka artışı görüyoruz.

* Yatak kapasitelerimiz, Bursa’da 198 yatak ilave ediyoruz, doluluk oranımız yüzde 60, yoğun bakım yüzde 75. Balıkesir ilimizde 48 yatak daha arttırılma planları yaptık. Balıkesir’de yoğun bakım yüzde 61. Bilecik’te yatak doluluk oranımız yüzde 36, yoğun bakım yüzde 42. Çanakkale’de 39 yatak daha ekliyoruz. Yatak doluluk yüzde 34, yoğun bakım yüzde 48.

* Salgınla mücadelede önemli silahımız filyasyon ekiplerimizin yaptığı çalışmalar. Bu ekiplerimizin çalışmaları sayesinde şüphelileri tespit ediyoruz. Bursa’da 463 olan filyasyon ekip sayımızı 700’e çıkarıyoruz. Balıkesir’de 203 filyasyon ekibimiz sahada. Çanakkale’de ekip sayısını 97’ye çıkarıyoruz.

BÖLGEDEKİ HASTANELERDE SON DURUM

* Son olarak burada değerlendirmelerini yürüttüğümüz 5 ilimizdeki yatırım planlarımızı aktarmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim diye ifade ettiği bu tesislerin ne kadar isabetli yatırımlar olduğunu hem Elazığ’da yaşadığımız deprem vesilesi ve Covid-19 vesilesiyle tekrar görmüş olduk.

* Geçen yıl hizmete aldığımız Bursa Şehir Hastanemizde salgın döneminde bu yatırımın ne denli önemli olduğunu göstermiş oldu. Bursa Devlet Hastanesi eski adıyla Memleket Hastanesi’nin sağlık hizmet sunumuna devam etmesini sağlayacağız. Birçok şehir hastanemizin açıldığı illerde olduğu gibi hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bursalı hemşehrilerimizin hastaneye ulaşımı kolaylaştırılmak üzere metro ihalesi yapılacak.

* Türkiye’de tek olan spastik çocuklar hastanemizi yenileyeceğiz. Balıkesir Sındırgı ve Gömeç ilçe devlet hastanelerimizin inşaatlarını bu yıl sonu tamamlayıp hizmete sunacağız. Bigadiç hastanesinin inşaatına başladık. Susurluk devlet hastanemizin ihalesini tamamladık, inşaatına başlıyoruz.

* Edremit devlet hastanesi proje çalışmalarımız devam ediyor. Gökçeada devlet hastanemizin inşaatına devam ediyoruz. Yalova’da devlet hastanemizin inşaatına geçen yıl başlamıştık, önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Bozüyük devlet hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor, önümüzdeki yıl hizmete alacağız.

“KIŞ HEPİMİZ İÇİN YENİLGİ DÖNEMİ OLUR”

* Anadolu’da ikinci zirve yaşanırken, İstanbul’da mücadelenin önemi artarkan günlük hayatımızı nasıl sürdürmeliyiz? Bunun tarifini kontrollü sosyal hayat ile yapmıştım. İşimiz, mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım, hayat eve sığar cümlesini hatırlayalım.

* Dışarıya çıkmışsak, kalabalıktan uzak durmalıyız. Salgının bu devresinde asıl ciddi sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Evimiz dışında başkaları ile karşılaştığımız her ortamda maske takalım. Salgın Anadolu’da ikinci zirve dönemine kış henüz gelmeden ulaştı. Tedbire boşverip seyri kendi haline bırakırsak kış hepimiz için yenilgi dönemi olur.

“BURSA EN RİSKLİ DÖNEMİ YAŞIYOR”

* Salgına karşı yürüttüğümüz mücadele için bu salgından Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova sakinlerinden şimdiye dek verdikleri desteğin çok daha büyüğünü talep ediyorum. Bursa salgın boyunca gördüğü en riskli dönemi yaşıyor.

* Elbirliği ile yeni bulaşmaları, can kayıplarını önleyelim. Bilecik ilk zirveyi 10 Eylül’de yaşamıştı. Günlük vaka sayısı iki katına yaklaşmıştır. Zatürre oranının Türkiye üzerinde olmasıdır. Yayılımı önlemenin yolu teması azaltmak, kurallara uymaktır.

* Yalova Nisan dönemine kıyasla günlük vaka sayısı yüzde 50 arttı, zatürre oranı yüksek. Bu kentimizden de daha güçlü mücadele bekliyoruz. Çanakkale’de yüzde 50 oranında artış ilk zirveye benziyor. Balıkesir ilk zirveyi Eylül başlarında yaşamıştı, yüzde 50 vaka artışı bekliyoruz. Bu il için vereceğim iyi haber zatürrenin düşmeye devam etmesidir.

* Hastalıktan uzak tutarak salgına set çekmek asıl önemli olandır. Sağlık ordumuzun gösterdiği çabayı tedbirlere uymak için her birimizin göstermesidir. Sizlere açık ve ısrarlı mesajım şudur, mücadelede halen tedbirlerden daha güçlü silahımız yok. Bu mücadele yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu ise ancak ve ancak tedbirlere uymakla mümkündür.

GRİP AŞISI KİMLERE UYGULANACAK?

* Bu konu son günlerde çok konuşuldu. Grip aşısıyla ilgili bildiğiniz gibi bir yıl sonrasının aşısı erken dönemde bir yıl önceden, şimdiden sipariş etmeye çalışıyoruz. Bu yıl aşının siparişi geçen yıllara dayanır.

* Her yıl ortalama 1 milyon 350 bin dozdu. Dünyada grip aşısının arzı toplamda yüzde 20 oranında arttı. Pandemiyle birlikte grip aşısının önemi daha da artmış oldu. Özellikle bu dönemde grip aşısının herkese yapılabilmesi gerektiği kanaati giderek yaygınlık kazanıyor. Böyle bir durum sözkonusu değil, olamaz.

* İlk 400 binini eczanelerimize verdik, önümüzdeki hafta da eczanelere göndermiş olacağız. Grip aşılarını daha da arttırmak için yoğun gayret içindeyiz. Bu sayının 2.4 milyona çıktığını söyleyebilirim. Bunu 3 milyona çıkarmak konusunda yoğun çaba içinde olduğunu ifade etmek istiyorum.

* Geçen yıla göre en az iki kat artmış olacak. Talebin fazla olduğu dönemde grip aşısını özellikle riskli olan kişilere yapmak gerekiyor. Bununla ilgili Bilim Kurulumuz çalışma yaptı. Kimlere öncelikle yapılması gerektiğini belirlemiş oldu.

* Özellikle riskli gebelere, 36 haftadan sonra olan gebelere, doğumdan sonra ilk 2 hafta içinde olanlara, 65 yaş üzerindeki kronik hastalığı olanlara, 5 yaş altı kronik hastalığı olan çocuklara, 5-65 yaş arası iki kronik hastalığı olan kişilere, sağlık çalışanlarımıza, organ nakli olan kişilere olmak üzere ilk planda bunun dağıtımını hedefleyerek planladık. Peyderpey gelen aşıyı bu çerçevede dağıtmış olacağız.

* Vatandaşlarımız e-Nabız üzerinden riskli olmadığını görüp rahat düşünmemelidir. Sağlık çalışanlarımıza eczane üzerinden değil halk sağlığı üzerinden yapılıyor olacak. Devamında bizim özellikle artışını hedeflediğimiz daha fazla tedarik için yoğun gayret gösterdiğimiz aşı ile ilgili elimize geçtikçe kademelendirmeyi genişletmeyi düşünüyoruz.

* Telaşlanmayalım, bu dediğim çerçevede yaygın şekilde uygulamasının yapılacağını söylemek istiyorum. Bugünden riskli görülmeyen kişiler daha sonra kademelendirmeyle riskli kişi olabileceklerini ifade etmek istiyorum.

* Covid-19 enfeksiyonu ile birlikte grip olduğunda risk taşıyacak kişileri daha önemli olarak görüldü. Vatandaşım şundan emin olsun, dijital altyapı olarak çok güçlü bir altyapımız var. Bilgi işlem altyapımız herkesi kapsayacak bilgilerin yer aldığı bir altyapıya sahibiz. Bu anlamda endişe etmeyelim.

OKULLARDA SON DURUM

Okullarla ilgili şu ana kadar ciddi bir salgına sebep olacak, arttırabilecek durumun olmadığını söyleyebilirim. Okula gitmeyen çocukların yaş grubuyla okula devam eden çocukların yaş grubunu kıyasladığımızda okula giden çocukların yaş grubunun gitmeyenlerin yaş grubuna göre yüzde 3-4 oranında düşük olduğunu görüyoruz.

* Önümüzdeki haftalar bu oran devam edecek mi bilmiyoruz. Kademelendirerek bir geçiş planlandı. Ayın 2’sinden itibaren 5. ve 9. sınıflar da başlamış olacak. Artış olmadığını görmezsek kademeli olarak geçilebilir. Artışın batı illerinde belirgin olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde elde edeceğimiz verilerle bir değerlendirme yapmamız sözkonusu olur. Şu an ciddi bir durumun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

* Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Ama hareketliliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını iyi biliyoruz. Tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu, kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğini, özellikle ev içi bulaşın daha arttığını görüyoruz, bu dönemde evlere dışarıdan misafir alınmamasını önemsiyoruz.

* Ulaşımın önemli kaynak olduğunu esnek mesai, hem kamuda hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Günün özellikle pik yapan iki saati var. Bu zaman dilimini azaltmanın yolu esnek mesaiden geçer. Bunu hem özel hem kamu uyguluyor olmalı, tek başına olmaz.

* İl kurullarımız son derece yetkili, valilerimizin başkanlığında. Bu dönemde özellikle maskenin sadece coronaya karşı değil önümüzdeki dönemde viral enfeksiyonların, damlacık enfeksiyonlarının yoğun olacağı döneme giriyoruz. Maskenin yüzde 90’a kadar önleyici olduğunu biliyoruz. Aşının yüzde 60 oranında bir koruyuculuğunun olduğunu biliyoruz. Bunu söylerken aşıyı küçümsemiyorum.

* Ülke olarak bunu erken dönemde başlatmak istiyoruz. Önümüzdeki 4-5 ayın çok önemli olduğunu, maskenin koruyucu olma özelliğini çok önemli olduğunu, maskeyi bu dönemde kullanmanın daha önemli olduğunu biliyoruz. Normalde mevsim olarak çocuk yaş grubunda viral enfeksiyonları çok yaygın görürdük.

* Şu an çocuk polikliniklerimizde sayının artmadığını görüyoruz. Sayının arttığı bölümer Covid-19 hastalarının geldiği poliklinikler oluyor. Ne kadar koruduğunu görüyoruz maskenin. Aşı noktasında çok hassasiyet gösteriyoruz. Çok basit iki üç kuraldan bahsediyoruz. Bu kurallara 83 milyon uydukça çözüm alabiliriz.

* Herkesin bu tedbirlere hassasiyetle uyması, önümüzdeki kış dönemi için son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğer bunlar uygulanırsa o durumda başka alternatif daha katı tedbirler alma durumu sözkonusu olmaz.

* Önümüzdeki dönem özellikle Avrupa’da bu salgın daha da artmış olacak. Şu an dünyada görünen Covid vakasının yarısı Avrupa’da. Şu an Avrupa pandeminin merkezi olmuş durumda. Önümüzdeki haftalar daha da artmış olacak. Biz de bundan etkileniyor olacağız. Etkilenmemenin yolu kurallara sıkı sıkıya uymaktan geçer.

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