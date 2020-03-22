Son dakika… Bakan Koca’dan corona virüsü açıklaması! 30 ölü, 1236 vaka

Çin'de ortaya çıkan yeni tip korona virüs salgını tüm dünya için tehdit oluşturmaya devam ederken Türkiye'de de vaka sayısı ve salgına bağlı ölümlerin sayısı artıyor.

“9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar” dedi.

“ÖLENLERİN HEPSİ YAŞLI”

Bugüne kadar toplam 20 bin 345 testin yapıldığını ifade eden Koca, “1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, ‘yok’ dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek” ifadelerini kullandı.

ARTIŞ DEVAM ETTİ

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından corona salgınındaki vaka ve ölüm sayısındaki artışın devam ettiği gözlendi.

Vakalardaki artış günlük olarak şöyle gelişti:

11 Mart'ta 1 vaka, 13 Mart'ta 5 vaka, 14 Mart'ta 6 vaka, 15 Mart'ta 18 vaka, 16 Mart'ta 47 vaka, 17 Mart'ta 98 vaka, 18 Mart 191 vaka, 19 Mart'ta 359, 20 Mart'ta 670, 21 Mart'ta 947, 22 Mart’ta 1236 vaka yaşandı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve SARS gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.