Son dakika… Batman Cezaevi’nde gerginlik!

Batman M tipi Cezaevi’ndeki olay akşam saatlerinde çıktı. İnfaz düzenlemesinden yararlanamayacaklarını düşünen bir grup uyuşturucu suçundan cezaevine girmiş tutuklular ve hükümlüler, yataklarını ateşe verdi. Cezaevinden yükselen duman çevreden görülürken cezaevine giren itfaiye ekibi ve görevliler müdahale etti.

CEZAEVİ ÇEVRESİNDE TOPLANMA

Gelişmeler üzerine tutuklu ve hükümlü yakınları cezaevi çevresinde toplanırken, polis TOMA ile önlem aldı. HDP’li bazı milletvekilleri de yetkililerden bilgi almaya çalıştı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Bir süre sonra da Batman Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

* Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda 04.04.2020 tarihinde akşam saatlerinde, bazı adli suçluların karıştığı münferit bir olay meydana gelmiştir. Olay kontrol altına alınmış olup, Ceza İnfaz Kurumu normal işleyişine dönmüştür.

* Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”