Son dakika… Bekir Coşkun son yolculuğuna uğurlandı

Üç yıldır kanser tedavisi gören SÖZCÜ yazarı Bekir Coşkun pazar gecesi Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Coşkun için dün Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Türk basının usta kaleminin naaşı bugün toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa’nın Tülmen köyüne getirildi.

Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Bekir Coşkun’un eşi Andree Coşkun, oğlu Tolga Coşkun ve kızı Ebru Coşkun ile Bekir Coşkun’un kardeşleri, diğer yakınları, gazeteci arkadaşları ve siyasetçiler katıldı.

Coşkun, Tülmen Mahallesi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Törende taziyeleri kızı Ebru, oğlu Tolga ve eşi Andree Coşkun kabul etti.

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