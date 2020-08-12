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Son dakika… Belediye Başkanı’ndan corona açıklaması: Pozitif çıktı

Ankara'ya bağlı Çubuk ilçesinin Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kendisine yapılan corona virüsü testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
12:06 -
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Son dakika… Belediye Başkanı’ndan corona açıklaması: Pozitif çıktı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Demirbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Kıymetli hemşehrilerim; dün yaptırdığım Covid-19 testinin sonucu maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Lütfen salgına karşı tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı günlerde, buluşmak dileğiyle dualarınızı bekliyorum.

Çubuk Belediye Meclisi üyesi Oğuzhan Zengin’in, tedavi süresince Baki Demirbaş’ın yerine vekalet edeceği öğrenildi. (DHA)

Ankara Corona Sağlık son dakika Twitter
Son güncelleme: 12:14 12.08.2020
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