Son dakika… Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısında okulların açılmasına ilişkin son durumun da görüşüleceği belirtildi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’ın açıklama yapacağı öğrenildi.

Türkiye’de 11 Mart’tan itibaren corona virüsü (Covid-19) vakalarının görülmesinin ardından 16 Mart 2020’de okullar kapatılmış ve uzaktan eğitime geçilmişti.



MEB’İN ARAŞTIRMA YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrilse de MEB'in, birinci dönemde uzaktan eğitim verebilme şartlarını araştırdığı ortaya çıktı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde öğretmenlerin cep telefonlarına mesaj gönderilerek e-nabız üzerinde tanımlanmış rahatsızlıkları varsa acilen bildirilmesi istenildi.

Öğretmenlere, e-nabız sistemi üzerinde tanımlanmış kronik hastalığı olup olmadığı sorulurken, öğrencilerin de bilgisayarlarının olup olmadığının tespit edilmesinin istenildiği öğrenildi.

