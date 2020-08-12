Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklama yapacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrası 2020–2021 Eğitim Öğretim Yılının başlamasına ilişkin açıklama yapacak.

18:05 -
Haberler Gündem
Son dakika… Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısında okulların açılmasına ilişkin son durumun da görüşüleceği belirtildi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’ın açıklama yapacağı öğrenildi.

Türkiye’de 11 Mart’tan itibaren corona virüsü (Covid-19) vakalarının görülmesinin ardından 16 Mart 2020’de okullar kapatılmış ve uzaktan eğitime geçilmişti.

MEB’İN ARAŞTIRMA YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrilse de MEB'in, birinci dönemde uzaktan eğitim verebilme şartlarını araştırdığı ortaya çıktı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde öğretmenlerin cep telefonlarına mesaj gönderilerek e-nabız üzerinde tanımlanmış rahatsızlıkları varsa acilen bildirilmesi istenildi.

Öğretmenlere, e-nabız sistemi üzerinde tanımlanmış kronik hastalığı olup olmadığı sorulurken, öğrencilerin de bilgisayarlarının olup olmadığının tespit edilmesinin istenildiği öğrenildi.

İLGİLİ HABERBilim Kurulu kararı öncesi MEB'den flaş hamleBilim Kurulu kararı öncesi MEB'den flaş hamle

Bilim Corona istanbul meb Milli Eğitim Bakanı okul Sağlık Sağlık Bakanı son dakika Türkiye
Son güncelleme: 18:13 12.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more