Son dakika… CHP’de 37. Olağan Kurultay sona erdi

CHP'de 37. Olağan Kurultay'ında Parti Meclisi üyeliği için adaylık başvuruları son bulmuş, 52 kişinin seçileceği çarşaf listede aday sayısı 222 olmuştu.

15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu için toplam 50 kişi aday olmuştu. Kılıçdaroğlu; Parti Meclisi için 80, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu için 12, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isim belirlemişti.

Kurultayda 60 kişiden oluşan PM’ye, Bilim Kültür ve Sanat Platformu’ndan (BKSP) girecek 8 isim belirlenirken, diğer 52 kişilik listenin kotaların uygulanmasının ardından açıklanacağı bildirildi.

15 kişiden oluşan YDK listesinin de daha sonra açıklanacağı belirtildi.

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BİLİM KÜLTÜR VE SANAT PLATFORMU ÜYELERİ BELLİ OLDU

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Bilim, Kültür ve Sanat Platformu'na (BKSB) seçilen isimler belli oldu. Buna göre; yeni BKSB yeni üyeleri; Yunus Emre, Aylin Yaman, Fethi Açıkel, Burhan Şenatalar, Ali Rıza Erbay, Lale Karabıyık, Yüksel Taşkın ve Ayşe Eser Danışoğlu oldu.

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