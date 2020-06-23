Son dakika… CHP’li başkan görevden uzaklaştırıldı!

Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Erdek Belediye Başkanı CHP’li Hüseyin Sarı’nın İçişleri Bakanlığı’nca tedbiren görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Sarı'nın ihaleye fesat karıştırma suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası aldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/165 sayılı Kararı ile Belediyenin mülkiyetinde bulunan Erdek İlçesi 12 Pafta 165 Ada ve 65 Parsel sırasında kayıtlı ve üzerinde Akaryakıt İstasyonu bulunan gayrimenkul için Akaryakıt İstasyonu Yapılması ve İntifa Hakkı İhalesi ile Akaryakıt İstasyonu Kiralama İhalesi yapıldığı, her iki ihalede serbest rekabet ortamının kasıtlı olarak engellenerek sonucu süreç başlamadan belli olacak şekilde planlama yapıldığı ve her iki ihalenin tek katılımcı ile gerçekleştirilerek planlandığı şekilde sonuçlandırıldığı tespit edilerek Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın İhaleye Fesat Karıştırma Suçu kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 5.Ceza Dairesinin 20.05.2020 tarih ve E:2017/4134, K:2020/11110 numaralı kararı ile onandığı anlaşılmıştır.

“GEÇİCİ BİR TEDBİR”

Uzaklaştırma kararının Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince yapıldığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

* Belediyenin önemli bir taşınmazı ile ilgili iki ayrı ihale süreci konusunda yukarıda belirtildiği şekilde bizzat mahkeme kararıyla tespit yapılması ve bu kararın onanması üzerine adı geçen Belediye Başkanı Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca 22.06.2020 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır.

İTİRAZ EDECEK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin Sözcü’ye konuşan Başkan Sarı, gerekli mercilere itiraz edeceklerini söyleyerek, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na itiraz edeceğiz. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz” demişti.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

CHP’li Sarı, 21 Mart 2019 tarihinde ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün ceza almıştı. Hak mahrumiyeti cezasının Yargıtay tarafından da onanmasının ardından Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştı. 31 Mart seçimlerinde tekrardan aday olan Sarı, yüzde 52 oy ile belediye başkanı seçilmişti.

HÜSEYİN SARI KİMDİR ?

25 Haziran 1963 de Balıkesir Erdek'te doğdu. İlköğretimini Erdek'te tamamladı, orta öğretimini İstanbul Özel Şişli Koleji'nde tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi bölümüne kayıt oldu.

Buradaki eğitimine ara vererek Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu.

Mimarlık mesleğini icra etmeye başladıktan sonra 1994 yılında Belediye Meclis Üyesi olarak politikaya girdi. 1999/2004 – 2004/2009 – 2014/2019 yılları arasında Erdek Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde 4. kez Erdek Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir. Mimar ve iyi derecede İngilizce bilen Hüseyin Sarı, evli ve 3 çocuk babasıdır.