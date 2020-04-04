Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… CHP’li siyasetçi corona virüsü sonucu hayatını kaybetti

CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
15:01 -
Haberler Gündem
Son dakika… CHP’li siyasetçi corona virüsü sonucu hayatını kaybetti

Acı haberi CHP 26. Dönem Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Yarkadaş, CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya’nın corona virüse yenik düştüğünü açıkladı.

Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı sevgili Ayşe Kaya’yı kaybettik.

* İstanbul Kadıköy’de ikamet eden 50’li yaşlardaki Kaya, Covid-19 yüzünden yaşamını yitirdi.

* Büyük ailemize, dostlarına, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

İLGİLİ HABERCorona virüsünden ölen Dilek Tahtalı'nın son çağrısı ve mesajları yürekleri yaktıCorona virüsünden ölen Dilek Tahtalı'nın son çağrısı ve mesajları yürekleri yaktı
Barış Yarkadaş baş ağrısı CHP Corona istanbul Kadıköy Kadın son dakika sosyal medya Türkiye Twitter
Son güncelleme: 15:09 04.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more