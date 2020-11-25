Son dakika… Corona verileri açıklandı! İşte 25 Kasım tablosu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Türkiye’de bugün 168 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam 12 bin 840’a yükseldi. Yeni hasta sayısı da 6 bin 814 artarak 467 bin 730 oldu.

DÜN 161 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 161 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 381 yeni hastanın tespit edildiğini ve 3 bin 678 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.