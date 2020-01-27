Son dakika… Corona virüsü can almaya devam ederken, İzmir’de büyük panik!

Yaklaşık 10 gün önce iş seyahati için gittiği Çin’den dönen 30 yaşındaki K.Ü., öksürük ve ateş şikâyetiyle özel bir hastaneye başvurdu.

DHA’nın haberine göre; iş insanı K.Ü., corona virüsü olabileceği şüphesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Sağlık ekipleri, özel sedyede taşıdıkları K.Ü.’yü hastaneye getirirken özel kıyafet giydi. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske dağıtılırken, K.Ü., tek kişilik odaya alındı.

Tetkikler sonucunda K.Ü.’de yüksek ateş tespit edilemezken, solunum sıkıntısı bulgusuna da rastlanılmadı.

İzmir Sağlık Müdürlüğü, buna karşın tanı için hastadan gerekli numunelerin alınarak, referans laboratuvarına gönderildiğini açıkladı.

ÖNLEM İÇİN TEK KİŞİLİK ODAYA ALINDI

İzmir Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, K.Ü.’nün “önlem amacıyla tek kişilik odada gözlem ve tedavi altına alındığı” belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle devam etti:

* Hastanın 10 gün önce Çin’e iş seyahati yaptığı belirlendiğinden n-CoV hastalığı yönünden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

* Hastanın, hastalığın görüldüğü Wuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde bulunduğu, bu şehirde n-CoV hastalığının görülmediği tespit edilmiştir.

* Hastanın yapılan muayenesinde ateş tespit edilmemiş, solunum sıkıntısı bulgusuna rastlanmamıştır.

Nevşehir'de de bir benzer vaka! Benzer bir vaka Nevşehir'de de yaşandı.Çinli bir turist yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurdu. Turistten kan alındı, tahlil sonuçları bekleniyor. Nevşehir Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, 'İlimizde corona virüs taşıyan bir hasta bulunmamaktadır' açıklaması yaptı.

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