Son dakika… Corona virüsü verileri açıklandı! İşte 22 Ekim tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 117 bin 198 testle birlikte toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 102 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 355 bin 528’e çıktı. 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 584’e yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 581 artarak 310 bin 27’ye ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 599, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 5.6 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.1 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ 1599



Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599.

* Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak.

* Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin.

DÜN 68 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 13 yeni hastanın tespit edildiğini ve bin 507 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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