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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...

19:12 -
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Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

Biz hem hazırlık, hem malzeme hem de müdahale konusunda sağlam bir duruş gösteriyoruz.

Covid-19 hastalığını bulaştıranlar da Avrupa ve Amerika hikayesi olması düşündürücüdür. Hastalığın teşhisinde ve vaka sayısının artmasından sonra yetersiz kalmaları çok açıktır.

Türkiye tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girmesini geciktirmiştir. Hasta teşhisini ve tedavisini başarılı şekilde yürütüyoruz.

Maske, test kiti ve temizlik malzemeleri başta olmak üzere gereken araçları kendi üretmemiz, bizi dışa bağımlılıktan kurtarmıştır. Yaygın ve modern hastane sayımızın ve hastane personelimizin önemi bu süreçte daha iyi ortaya çıkmıştır.

AYRINTILAR GELİYOR…

Bilim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 20:18 03.04.2020
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